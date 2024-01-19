Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В правительстве Молдовы появится новый министр

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. В правительстве Молдовы может появиться новый министр без портфеля, который будет ответственен за переговоры о евроинтеграции. Такую возможность допустил спикер парламента Игорь Гросу.
Источник: Sputnik.md

«Могу подтвердить, что это будет кто-то, кто участвовал в процессе получения Молдовой статуса страны-кандидата и так далее… Это будет известный человек, который был вовлечен в процесс до этого момента. Лучше, чтобы об этом рассказали в правительстве, и я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Все, кто до сих пор участвовал в процессе, будут участвовать и дальше, потому что большое значение имеет институциональная память, контакты, которые были установлены с еврокомиссарами, с представителями Еврокомиссии», — сказал Гросу в эфире TVR Moldova.

Ранее премьер-министр Дорин Речан заявил, что главный переговорщик от Молдовы в процессе вступления республики в ЕС будет занимать должность вице-премьера, а при правительстве будет создано Бюро по евроинтеграции, штат которого составят 40 человек.