В правительстве Молдовы появится новый министр

«Могу подтвердить, что это будет кто-то, кто участвовал в процессе получения Молдовой статуса страны-кандидата и так далее… Это будет известный человек, который был вовлечен в процесс до этого момента. Лучше, чтобы об этом рассказали в правительстве, и я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Все, кто до сих пор участвовал в процессе, будут участвовать и дальше, потому что большое значение имеет институциональная память, контакты, которые были установлены с еврокомиссарами, с представителями Еврокомиссии», — сказал Гросу в эфире TVR Moldova.