Кулеба назвал плюсы для США от конфликта на Украине

Выгода для США от конфликта на Украине заключается в том, что Штаты сохраняют своих военных, которым не приходится воевать, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Всемирном экономическом форуме (ВЭВ) в швейцарском Давосе. Видео с его выступлением опубликовало издание «Политика страны».