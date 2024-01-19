Кулеба назвал плюсы для США от конфликта на Украине

«Мы предлагаем лучшую сделку на мировом рынке безопасности: дайте нам деньги, дайте нам оружие — и мы проделаем работу», — сказал господин Кулеба.
Ранее сегодня Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на согласование помощи от США в «любой день». По его словам, США заверили, что Украина получит помощь, однако точные сроки зависят от решения Конгресса.
7 января Конгресс не согласовал помощь Украине, а 11 января Белый дом сообщил о приостановке поставок вооружения. Президент США Джо Байден считает, что отсутствие в Конгрессе соглашения по выделению помощи Украине угрожает всему миру. Сенатор Чак Шумер оценил шансы на достижение соглашения в 50%.