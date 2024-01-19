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Кулеба назвал плюсы для США от конфликта на Украине

Выгода для США от конфликта на Украине заключается в том, что Штаты сохраняют своих военных, которым не приходится воевать, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Всемирном экономическом форуме (ВЭВ) в швейцарском Давосе. Видео с его выступлением опубликовало издание «Политика страны».
davos
Источник: AP 2023

«Мы предлагаем лучшую сделку на мировом рынке безопасности: дайте нам деньги, дайте нам оружие — и мы проделаем работу», — сказал господин Кулеба.

Ранее сегодня Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на согласование помощи от США в «любой день». По его словам, США заверили, что Украина получит помощь, однако точные сроки зависят от решения Конгресса.

7 января Конгресс не согласовал помощь Украине, а 11 января Белый дом сообщил о приостановке поставок вооружения. Президент США Джо Байден считает, что отсутствие в Конгрессе соглашения по выделению помощи Украине угрожает всему миру. Сенатор Чак Шумер оценил шансы на достижение соглашения в 50%.

дипломатия