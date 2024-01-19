Франция заявила, что не может запретить гражданам воевать на Украине

В ходе интервью телеканалу LCI Лекорню спросили о статусе французов, которые принимают участие в конфликте на Украине.
«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — ответил министр.
По его словам, заявления о наличии французских наемников на Украине — это часть «российской информационной войны», которая «ужесточилась» после объявления президента Франции Эммануэля Макрона о поставках Киеву дополнительных 40 ракет Scalp. По слова Лекорню, эти заявления «призваны поддерживать риторику о соучастии» Франции в конфликте на Украине.
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове «грубой манипуляцией русских». В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.