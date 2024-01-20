Байден: сделка в Сенате по Украине и иммиграции может состояться на следующей неделе

«Позвольте мне ясно дать понять: моя команда уже в течение недель находится за столом переговоров с двухпартийной группой сенаторов, чтобы договориться о сделке, включающей границу. Так как я считаю, что нам нужны значительные изменения политики на границе, в том числе изменения нашей системы [предоставления] убежища [иностранцам], чтобы гарантировать, что у нас имеются полномочия, позволяющие контролировать границу», — сказал президент, выступая в Белом доме на конференции мэров городов США.