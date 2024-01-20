Борис Джонсон предрек военную помощь Киеву в случае победы Трампа

13 ноября украинское издание «Страна.ua» написало, что Зеленский хочет дозвониться до экс-президента США для проведения переговоров. А 8 ноября он в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог бы за 24 минуты объяснить экс-президенту США, что мирного урегулирования не удастся достичь за 24 часа. Однако Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.