Замминистра обороны вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Замминистра обороны России, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин провел личный прием с военнослужащими и членами их семей в Воронеже и вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, Горемыкин провел личный прием с военными, проходящими лечение в военном госпитале в Воронеже, членами их семей, а также наградил государственными и ведомственными наградами участников специальной военной операции.
«Он вручил 15 медалей “За отвагу”, “За боевые отличия” военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО, и передал поздравления и добрые пожелания от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу», — сказали в Минобороны.
«Поздравляю вас от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично с награждением боевыми наградами. Вы заслужили их в бою, продемонстрировав верность воинскому долгу, присяге, России. Вы настоящие патриоты и защитники Отечества. Вами гордится вся страна, близкие», — отметил замглавы оборонного ведомства, слова которого приводят в министерстве.
Горемыкин отметил, что все награжденные достойно выполнили воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.
В ходе личного приема с военнослужащими и членами их семей замминистра ответил на вопросы.
Кроме того, генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил медалью «За помощь и милосердие» 15 медицинских сотрудников военного госпиталя.