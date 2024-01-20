Замминистра обороны вручил награды за выполнение боевых задач в зоне СВО

«Поздравляю вас от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично с награждением боевыми наградами. Вы заслужили их в бою, продемонстрировав верность воинскому долгу, присяге, России. Вы настоящие патриоты и защитники Отечества. Вами гордится вся страна, близкие», — отметил замглавы оборонного ведомства, слова которого приводят в министерстве.