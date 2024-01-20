России предрекли победу на Украине через несколько недель

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что российские военные находятся на финальном этапе перед окончательной победой в спецоперации на Украине. «Впереди будут еще сражения, но фактически итог предрешен: Россия уже победила, но ей осталось закрепить это», — предрек он.