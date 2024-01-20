Согласно прогнозу помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана и директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, без дополнительной американской поддержки Украина сможет воевать «только в течение нескольких недель, может, месяцев».
Они также обозначили, когда ресурсы Киева закончатся, и оценили текущую ситуацию в зоне военных действий.
По словам информаторов, остановка помощи Киеву «отзовется по всему миру». Это решение также изменит точку зрения других партнеров Украины, которые могут переоценить отношения с Вашингтоном.
Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что российские военные находятся на финальном этапе перед окончательной победой в спецоперации на Украине. «Впереди будут еще сражения, но фактически итог предрешен: Россия уже победила, но ей осталось закрепить это», — предрек он.