Переход Казахстана на единое время: премьер подписал постановление

Новое постановление, которое подписал Смаилов, вносит изменения в другое постановление — от 23 ноября 2000 года. Именно в соответствии с ним казахстанцы жили по времени двух часовых поясов — UTC+5 и UTC+6.
Теперь же ко всей территории Республики Казахстан применяется лишь 5-й часовой пояс (UTC+5). Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) поручено перевести местное время на 1 час назад. Постановление вводится в действие с 1 марта 2024 года.
Переход всего Казахстана на UTC+5
Еще в январе 2023 года Министерство торговли и интеграции, отвечающее в Казахстане за метрологию и стандартизацию, сообщило, что к ним поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.
Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу. В октябре того же года среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах республики запланирован перевод времени на час вперед.
В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято. Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. По его словам, разница между административным и природным временем почти во всех регионах будет минимальна. В декабре эту идею поддержали и ученые, заявив, что часовой пояс UTC+6, по которому живет большая часть Казахстана, не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека. А накануне Минторговли объявило об окончательном принятии решения по часовым поясам. Именно его и закрепило постановление правительства.
Мы приводили мнение экспертов по данному решению. Они заявили, что жители регионов, переходящих на новый часовой пояс, начнут тратить больше электроэнергии. Также переход на новое время отразится и на здоровье некоторых казахстанцев.