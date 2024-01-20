Переход Казахстана на единое время: премьер подписал постановление

В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято. Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. По его словам, разница между административным и природным временем почти во всех регионах будет минимальна. В декабре эту идею поддержали и ученые, заявив, что часовой пояс UTC+6, по которому живет большая часть Казахстана, не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека. А накануне Минторговли объявило об окончательном принятии решения по часовым поясам. Именно его и закрепило постановление правительства.