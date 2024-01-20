Аксенов поздравил с Днем Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил жителей региона с праздником:
— Сегодня мы отмечаем День Республики Крым. 20 января 1991 года крымчане в ходе первого на территории СССР референдума высказались за восстановление Крымской автономии в составе Советского Союза.
Политик отметил, что референдум — «первый шаг к восстановлению единства Русского мира, проявление воли его народов, которую не смогли и никогда не смогут сломить наши враги».
В заключении глава республики пожелал всем мира и процветания.
Напоминаем, что первым и единственным президентом Республики Крым был избран Юрий Мешков, который ушел из жизни 29 сентября 2019 года. Ему было 73 года.