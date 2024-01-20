Михаил Котюков рассказал о старых тоннелях красноярского метро

Также губернатор отметил, из-за включения старых тоннелей в новый проект, сроки строительства красноярской подземки не сдвинуться. Все будет сделано в срок. Котюков отметил, с первых дней своего губернаторства хотел включить старые тоннели в новый проект метро. И это решение в итоге было поддержано на федеральном уровне.