Михаил Котюков рассказал о старых тоннелях красноярского метро

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков прокомментировал письмо Олега Митволя о рисках обрушения старых тоннелей метро из-за строительства новых. Глава региона заверил, предыдущие наработки будут включены в транспортную систему города. Над ними никто метро строить не будет.
Также губернатор отметил, из-за включения старых тоннелей в новый проект, сроки строительства красноярской подземки не сдвинуться. Все будет сделано в срок. Котюков отметил, с первых дней своего губернаторства хотел включить старые тоннели в новый проект метро. И это решение в итоге было поддержано на федеральном уровне.
Напомним, первая ветка метро в Красноярске соединит Октябрьский район, центр и Взлетку. Первая станция будет на улице Высотная, она пройдет через улицу Копылова на железнодорожный вокзал, а оттуда в центр города. Последней остановкой станет пересечение улиц Молокова и Шахтеров.