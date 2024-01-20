Глава Севастополя побывал в наиболее пострадавших от подтопления районах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев побывал в наиболее пострадавших от подтопления районах. О поездке он рассказал в Telegram-канале.
Он съездил в Черноречье и СНТ «Сахарная головка», а также на 18 подстанцию. Тут затопило много домов. Три человека попросили отвезти их в пункт временного размещения в пансионат «Лазурь». Также в готовности пункт временного пребывания в клубе с. Хмельницкое. Развожаев отметил, что подтопило 83 приусадебных участка, 78 частных домовладений, в которых живет 171 человек. Для устранения последствий пригласили группировку сил и средств МЧС и Спасательной службы Севастополя, это 210 человек и 58 единиц техники.
«Также был на 18-й подстанции, поручил профильным специалистам сделать дамбу на дороге, чтобы исключить её дальнейшее подтопление. Пообщался с людьми, посмотрел повреждения. Сумма в 100 тысяч не финальная, будем в случае необходимости увеличивать размер возмещения после работы комиссий и оценки», — пояснил он.