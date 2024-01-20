Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Омск, Тара, Исилькуль: Хоценко назвал проблемные места по уборке снега

Губернатор Омской области потребовал оперативнее отрабатывать жалобы на неубранный снег.
305468.jpg
Источник: Агентство «Москва»

В субботу губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание кабмина, а также глав районов региона. На совещании обратили внимание на вопросы по уборке снега. Жалоб много, подтвердил глава области.

— В своих социальных сетях продолжаю получать сообщения от наших жителей по поводу уборки снега. Кроме жителей Омска, вижу обращения жителей районов и районных центров, в том числе Тары и Исилькуля. Главам муниципалитетов нужно лично включиться, реагировать на обращения жителей и привести территории в порядок, — сообщил по итогам совещания Хоценко.

Муниципалитеты самостоятельно должны организовать канала с обратной связью для отработки жалоб жителей, считает губернатор.

ЖКХ