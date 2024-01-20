Бюджет Минска снова будет дефицитным

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Максимальный дефицит бюджета Минска в этом году может составить до 334 млн рублей, следует из решения Мингорсовета № 544 от 22 декабря 2023 года, которое в субботу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Расходы должны составить свыше 10,1 млрд рублей, а доходы — на уровне 9,7 млрд.
В прошлом году в столичном бюджете был заложен размер дефицитав размере 369,4 млн, но позже, по решению Мингорсовета, лимит дефицита увеличили почти вдвое до 667 млн рублей.
Основной источник поступлений в казну Минска будет, как и прежде, подоходный налог с физлиц и налог на прибыль. Первый хотят собрать на сумму более 4,5 млрд рублей (в прошлом году было заложено около 4 млрд рублей), а второй — чуть более 3 млрд, в 2023 году предполагалось собрать почти 2,7 млрд этих налогов.
Расходы на общегосударственную деятельность остались на прежнем уровне — почти 2,3 млрд. Здесь самая большая сумма, более 1,9 млрд, пойдет как трансферт в бюджеты других уровней. А на госорганы потратят чуть больше 98 млн, что значительно меньше, чем было заложено на эти нужды в столичном бюджете на 2023 год (чуть больше 160 млн).
Сумма на мобилизационную подготовку и мобилизацию в разделе «Национальная оборона» выросла, было примерно 1,85 млн рублей в 2023-м, стало — более 2,5 млн.
Увеличены отчисления для Минского метрополитена: дадут 276 млн рублей, на 2023-й выделяли 185,6 млн.
Увеличат общее финансирование столичных государственных СМИ. Сумма возрастет с 12,7 млн рублей до чуть более 14 млн. При этом на ТВ и радио потратят меньше, чем на печать: почти 6,6 млн против 7,5 млн. В прошлом году соотношение было иное: примерно 6,6 млн на ТВ и радио, 6,2 млн на печатный сегмент, то есть телевидение получило больше, чем печатные издания.
На образование предусмотрено направить более 1,9 млрд, а на медицину — свыше 2,2 млрд, основная доля эти средств — более 2 млрд рублей — пойдет именно на оказание медицинской помощи населению.