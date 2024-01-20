Бюджет Минска снова будет дефицитным

Расходы на общегосударственную деятельность остались на прежнем уровне — почти 2,3 млрд. Здесь самая большая сумма, более 1,9 млрд, пойдет как трансферт в бюджеты других уровней. А на госорганы потратят чуть больше 98 млн, что значительно меньше, чем было заложено на эти нужды в столичном бюджете на 2023 год (чуть больше 160 млн).