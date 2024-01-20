Стрельба в центре Севастополя — что происходит

В четверг нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику отработали экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота. В тренировках участвовали экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов «Бал» и «Бастион».