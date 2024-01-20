Робахон Махмудова возглавила партию «Адолат»

На этот пост Робахон Махмудова была избрана членами политсовета путем открытого голосования.
Бахром Абдухалимов, который возглавлял Социал-демократическую партию с октября 2020 года, освобожден с поста согласно собственному заявлению.
Напомним, в пятницу на пленарном заседании сенаторы одобрили освобождение Робахон Махмудовой с должности в руководстве Верховного суда в связи с переходом на другую работу.
Отметим, что Робахон Махмудова участвовала во внеочередных выборах президента 9 июля 2023 года от Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» и набрала 4,43% голосов, заняв второе место.
Ранее она занимала должность судьи Верховного суда (до 2008 года), а также председателя суда по уголовным делам Ферганской области. Руководила народной приемной президента по Ферганской области (2017−2020). В январе 2020 года была избрана сенатором, председателем Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения верхней палаты.