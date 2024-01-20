Глава Башкирии встретился с семьями павших бойцов из Дюртюлинского района

Руководитель региона выразил искренние соболезнования родителям военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми бойцы посмертно удостоены за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
«Спасибо вам за ваших детей, они для нас настоящие герои, до конца выполнили свой долг, вы ими можете гордиться. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. В республике мы приняли для себя решение, что родителям наших погибших ребят мы будем предлагать пройти курс реабилитации и лечения в Республиканском кардиоцентре. Многие родители уже воспользовались этим. Каждая семья у нас находится под моим вниманием, в моей администрации ими занимается целое управление. И, конечно, забота о вас — это прямая обязанность глав администраций районов и городов. Они также должны принять меры по увековечению памяти наших погибших ребят. Их детей мы будем поднимать всей республикой. Вы знаете, что по решению Президента России создан фонд помощи семьям участников СВО и семьям погибших, который ведет большую работу в том числе и по поддержке родных военнослужащих», — сказал Радий Хабиров.
Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Дюртюлинскому району Гузель Рашитова во время встречи рассказала, что они на постоянной связи с семьями погибших участников СВО и готовы оказать им любую поддержку. Как отметила она, на этой неделе в городе побывал «Поезд помощи» филиала фонда, где выездную поддержку оказали более 20 специалистов — это юристы, медработники, психологи и представители министерств и ведомств.