Глава Башкирии встретился с семьями павших бойцов из Дюртюлинского района

«Спасибо вам за ваших детей, они для нас настоящие герои, до конца выполнили свой долг, вы ими можете гордиться. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. В республике мы приняли для себя решение, что родителям наших погибших ребят мы будем предлагать пройти курс реабилитации и лечения в Республиканском кардиоцентре. Многие родители уже воспользовались этим. Каждая семья у нас находится под моим вниманием, в моей администрации ими занимается целое управление. И, конечно, забота о вас — это прямая обязанность глав администраций районов и городов. Они также должны принять меры по увековечению памяти наших погибших ребят. Их детей мы будем поднимать всей республикой. Вы знаете, что по решению Президента России создан фонд помощи семьям участников СВО и семьям погибших, который ведет большую работу в том числе и по поддержке родных военнослужащих», — сказал Радий Хабиров.