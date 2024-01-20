Глава Сочи рассказал «ФедералПресс», что его раздражает в Сочи

Он подчеркнул: его «огорчает», что еще не в каждом нашем селе и микрорайоне есть современные детские и спортивные площадки, скверы и общественные пространства для отдыха жителей. Но они обязательно появятся во всех, даже самых отдаленных горных населенных пунктах, прокомментировал Алексей Копайгородский.