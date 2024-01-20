Глава Сочи рассказал «ФедералПресс», что его раздражает в Сочи

«Конечно, как и всех сочинцев и наших туристов, злят пробки на дорогах в активный летний сезон. Но и здесь найдено решение — в этом году начинается строительство Обхода Адлера — нового альтернативного участка в аэропорт и на курорты горного кластера», — прокомментировал «ФедералПресс» Алексей Копайгородский.
Он подчеркнул: его «огорчает», что еще не в каждом нашем селе и микрорайоне есть современные детские и спортивные площадки, скверы и общественные пространства для отдыха жителей. Но они обязательно появятся во всех, даже самых отдаленных горных населенных пунктах, прокомментировал Алексей Копайгородский.
«Мы еще до конца не победили ситуацию с нехваткой мест в детских садах и второй сменой в школах, но обязательно победим», — рассказал глава города-курорта.
По его словам, сейчас в работе — учреждения образования сразу на десять тысяч мест. И генплан принят с учетом строительства 624 объектов образования, спорта, культуры и здравоохранения.
«В комплексной модернизации нуждаются наши объекты берегозащиты, чтобы сохранять и развивать пляжи, укреплять оползневые склоны и дороги. Наш город нуждается в эффективных технологиях по отведению ливневых вод, чтобы минимизировать зоны подтоплений во время ливней, которые достаточно частое явление для субтропического морского курорта. В этих направлениях также работаем совместно с Министерством строительства России», — прокомментировал Алексей Копайгородский.
Он обратил внимание, что не согласен с формулировкой «раздражает».
«Не могу сказать, что в Сочи меня что-то раздражает, скорее есть огромный пласт работы, который необходимо выполнить, чтобы создать самые комфортные условия для жителей города и всех соотечественников, которые приезжают к нам на отдых», — подытожил Алексей Копайгородский.