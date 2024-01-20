«Упала колодка, килограмм 80». Лукашенко пропустил хоккейный матч своей команды из-за травмы

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко пропустил субботний хоккейный матч своей команды против соперников из Могилевской области из-за полученной недавно травмы. Об этом рассказали в Telegram-канале «Пул Первого», сообщает БЕЛТА.



На ресурсе опубликовали видео, где Президент сам рассказывает об обстоятельствах травмирования во время состоявшегося накануне посещения автозавода «БЕЛДЖИ» в Борисовском районе.



«Рубил дрова. Упала колодка, килограмм 80, на ступню. Ходил-ходил, вроде ничего, а потом…» — сказал глава государства в обнародованном видео.