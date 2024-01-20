Киев сообщил о сложной ситуации на фронте

На вопрос журналиста, примет ли Украина предложение соседних стран о помощи военнослужащими, если такое поступит, он ответил утвердительно, но подчеркнул, что пока подобные инициативы не озвучивались. Сейчас речь идет о поставках оружия или санкциях, направленных на изоляцию России, это «пока не дало результатов», признал Подоляк.