Министр Кротт разбирается в очередном случае буллинга в омской школе

Он сообщил, что уже разбирается в инциденте.
Министр образования Иван Кротт отреагировал на происшествие в Называевском районе. Напомним, один из учеников издевается над другими. Видео очередного избиения одноклассника учебником попало в сеть. Как утверждают местные жители, хулиган — внук директора школы, поэтому управы на него нет.
«Разбираемся в случае, который произошел в Старинской школе Называевского района», — прокомментировал зампред областного правительства, министр образования Иван Кротт.
Он отметил, что дети дружат по-разному, не исключение, когда они задирают друг друга. Важно вовремя понять, что это уже не игра и не дружеские смешки, а настоящая травля.
«Что было на самом деле в этой школе, мы скоро поймем. Чтобы разобраться в причинах, нужно узнать, что побудило родителя, когда казалось, что конфликт исчерпан и дети помирились, написать заявление», -отметил министр.
Он также напомнил, что причины буллинга могут быть самыми разными и жертвой буллинга может стать абсолютно любой ребенок. И чаще всего происходит именно психологическое насилие. При этом ребенок постоянно находится в подавленном настроении, часто болеет и пытается найти другие причины, чтобы не идти в школу, успеваемость падает, появляются бессонница и повышенная тревожность. Родителям в таких случаях рекомендуют проконсультироваться у психолога.
«Мы открываем горячую линию, позвонив на которую, вы анонимно сможете рассказать свою историю и получить помощь. С понедельника по пятницу в рабочие часы центра психолого-медико-социального сопровождения: