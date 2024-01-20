Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Министр Кротт разбирается в очередном случае буллинга в омской школе

Иван Кротт отреагировал на происшествие в Называевском районе Омской области.

Он сообщил, что уже разбирается в инциденте.

Министр образования Иван Кротт отреагировал на происшествие в Называевском районе. Напомним, один из учеников издевается над другими. Видео очередного избиения одноклассника учебником попало в сеть. Как утверждают местные жители, хулиган — внук директора школы, поэтому управы на него нет.

«Разбираемся в случае, который произошел в Старинской школе Называевского района», — прокомментировал зампред областного правительства, министр образования Иван Кротт.

Он отметил, что дети дружат по-разному, не исключение, когда они задирают друг друга. Важно вовремя понять, что это уже не игра и не дружеские смешки, а настоящая травля.

«Что было на самом деле в этой школе, мы скоро поймем. Чтобы разобраться в причинах, нужно узнать, что побудило родителя, когда казалось, что конфликт исчерпан и дети помирились, написать заявление», -отметил министр.

Он также напомнил, что причины буллинга могут быть самыми разными и жертвой буллинга может стать абсолютно любой ребенок. И чаще всего происходит именно психологическое насилие. При этом ребенок постоянно находится в подавленном настроении, часто болеет и пытается найти другие причины, чтобы не идти в школу, успеваемость падает, появляются бессонница и повышенная тревожность. Родителям в таких случаях рекомендуют проконсультироваться у психолога.

«Мы открываем горячую линию, позвонив на которую, вы анонимно сможете рассказать свою историю и получить помощь. С понедельника по пятницу в рабочие часы центра психолого-медико-социального сопровождения: +7 (3812) 32−35−90 или 777−779», — сообщил министр.

скандалы