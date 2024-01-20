Министр Кротт разбирается в очередном случае буллинга в омской школе

Он также напомнил, что причины буллинга могут быть самыми разными и жертвой буллинга может стать абсолютно любой ребенок. И чаще всего происходит именно психологическое насилие. При этом ребенок постоянно находится в подавленном настроении, часто болеет и пытается найти другие причины, чтобы не идти в школу, успеваемость падает, появляются бессонница и повышенная тревожность. Родителям в таких случаях рекомендуют проконсультироваться у психолога.