Мэр Воронежа представил своего нового общественного советника

— Мы должны и скорректировать исторически сложившиеся не самые эффективные практики, и сформировать новые подходы в работе с деревьями, чтобы минимизировать любой возможный ущерб. Продолжим защищать насаждения от риска повреждений при зимней уборке, а также лучше подготовимся к этой задаче до начала следующего сезона, — поделился планами Вадим Кстенин.
Глава городской администрации отметил, что под особым контролем должны быть проекты благоустройства, чтобы при земляных работах не рвались корни насаждений. Вместе с новым советником планируется поработать над улучшением приживаемости саженцев и созданием благоприятных условий для их роста.
— При заботливом и неравнодушном подходе мы сможем сохранить Воронеж тем зеленым городом, каким привыкли его видеть, — отметил Вадим Кстенин.
Как сообщало РИА «Воронеж», положение об общественных советниках было утверждено мэром в апреле 2023 года. На эту должность будут приглашать экспертов в различных сферах городской жизни для консультативной помощи органам местного самоуправления.