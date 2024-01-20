Мэр Воронежа представил своего нового общественного советника

— Мы должны и скорректировать исторически сложившиеся не самые эффективные практики, и сформировать новые подходы в работе с деревьями, чтобы минимизировать любой возможный ущерб. Продолжим защищать насаждения от риска повреждений при зимней уборке, а также лучше подготовимся к этой задаче до начала следующего сезона, — поделился планами Вадим Кстенин.