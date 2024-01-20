Лукашенко рассказал об упавшей на ступню 80-килограммовой колодке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита на завод «Белджи» в Минской области рассказал, что получил травму во время рубки дров.
«Рубил дрова, упала колодка, килограмм 80, на ступню», — рассказал Лукашенко, видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого».
По словам президента Белоруссии, в результате травмы на ноге образовался отек. «Ходил-ходил, вроде ничего, а потом…» — добавил он.
Как пишет агентство «БелТА», по этой причине белорусский президент пропустил хоккейный матч своей команды против соперников из Могилевской области, который прошел в субботу, 20 января. Игра закончилась со счетом 8:4 в пользу президентской сборной, а сын главы государства Николай Лукашенко был признан одним из лучших игроков этой встречи.