Лукашенко рассказал об упавшей на ступню 80-килограммовой колодке

Как пишет агентство «БелТА», по этой причине белорусский президент пропустил хоккейный матч своей команды против соперников из Могилевской области, который прошел в субботу, 20 января. Игра закончилась со счетом 8:4 в пользу президентской сборной, а сын главы государства Николай Лукашенко был признан одним из лучших игроков этой встречи.