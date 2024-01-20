Премьер Словакии заявил Украине о планах блокировать ее членство в НАТО

«Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом третьей мировой войны», — сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).
В июле 2023 г. на саммите НАТО в Вильнюсе страны — члены военного альянса согласовали условия вхождения Украины в блок. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий, которые будут смягчены, что позволит сократить процесс присоединения.
25 октября 2023 г. Фицо, которого СМИ называют политиком пророссийских взглядов, официально вступил в должность премьер-министра Словакии. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006—2010 и 2012−2018 гг. Он обещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО. Еще до назначения Фицо премьер-министром страны президент Словакии Зузана Чапутова приняла решение отложить передачу Киеву нового пакета военной помощи, поскольку этот шаг был согласован еще при правительстве Людовита Одора.
Глава минобороны Словакии Роберт Калиняк на этой неделе заявил, что страна осталась без средств противовоздушной защиты из-за того, что предыдущее руководство ведомства передало зенитно-ракетный комплекс С-300 в дар Украине. Минобороны также не добилось оплаты за истребители МиГ-29, переданные Киеву.