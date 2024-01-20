Премьер Словакии заявил Украине о планах блокировать ее членство в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует сообщить своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю, что республика будет блокировать членство Украины в НАТО. Об этом он заявил в в эфире телеканала RTVS. Встреча политиков пройдет 24 января в украинском Ужгороде. По словам Фицо, на встрече он намерен подтвердить, что Киев не получит оружие от Словакии, и заявит о том, что «есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются».