Немеренко привлечет архитекторов из Италии к модернизации молдавских больниц

Немеренко рассказала, что посетила множество больниц по всей Молдове, одни из которых были отремонтированы, другие — поддерживались как могли, в некоторых не было совсем никакого ремонта.
«Обеспокоило, что даже там где был ремонт, полностью отсутствовало архитектурное видение: двери в палатах из некачественного пластика, такие же, как в общественных санузлах, в медицинских кабинетах плитка отсутствовала только на потолке, в коридорах и холлах она скользкая как каток. О соблюдении международных стандартов в строительстве с медицинских учреждений даже не вспоминали», — написала Немеренко в соцсети.
Для того, чтобы обеспечить медикам в Молдове «профессиональные архитектурные решения», министр провела уже вторую встречу с архитекторами из Миланского политехнического института и представителями регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.
«Миланский политехнический институт станет нашим ключевым партнером и технической поддержкой в области больничной архитектуры в процессе обновления инфраструктуры», — подчеркнула Немеренко.
«И у нас также будут больницы и медицинские центры как в Милане, Париже, Женеве», — заявила министр. В качестве доказательства этому она сообщила, что со специалистами из Милана уже обсуждается реновация некоторых отделений Кишиневского онкологического института.