Немеренко привлечет архитекторов из Италии к модернизации молдавских больниц

«Обеспокоило, что даже там где был ремонт, полностью отсутствовало архитектурное видение: двери в палатах из некачественного пластика, такие же, как в общественных санузлах, в медицинских кабинетах плитка отсутствовала только на потолке, в коридорах и холлах она скользкая как каток. О соблюдении международных стандартов в строительстве с медицинских учреждений даже не вспоминали», — написала Немеренко в соцсети.