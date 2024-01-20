Власти Москвы разрабатывают варианты реконструкции МЦК

«Востребованность и популярность Московского центрального кольца как транспортной системы превзошла ожидания. В течение этого года продлится анализ ситуации и перспектив роста пассажиропотока. По итогу мы подготовим предложения по реконструкции МЦК», — рассказал господин Бочкарев (цитата по «Интерфаксу»).
Заммэра столицы уточнил, что реконструкция может коснуться как усовершенствования подвижного состава и сокращения интервалов движения поездов, так и строительства дополнительных пассажирских терминалов, обновления железнодорожных станций и платформ. Также рассматривается вопрос строительства дополнительных подъездных путей, дорог и развязок около станций МЦК.
Московское центральное кольцо запустили в 2016 году. Общая протяженность маршрута — 54 км. Всего на МЦК расположен 31 остановочный пункт. По данным столичного дептранса, МЦК пользуются более 500 тыс. человек в сутки.