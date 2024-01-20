Власти Москвы разрабатывают варианты реконструкции МЦК

«Востребованность и популярность Московского центрального кольца как транспортной системы превзошла ожидания. В течение этого года продлится анализ ситуации и перспектив роста пассажиропотока. По итогу мы подготовим предложения по реконструкции МЦК», — рассказал господин Бочкарев (цитата по «Интерфаксу»).