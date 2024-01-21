Вольфович: в Беларуси знают имена диверсантов, готовящихся в соседних странах

«На территории этих стран готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные формирования из беглых с территории России и Беларуси, различных уголовников всех мастей, потому что нормальные люди не пойдут в эти структуры. Из них готовятся люди, готовые убивать, проводить диверсии, воевать на территории сопредельных стран для свержения неконституционным путем власти», — сказал Вольфович.