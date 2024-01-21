Вольфович: в Беларуси знают имена диверсантов, готовящихся в соседних странах

Речь, по словам Вольфовича, идет о Польше, странах Прибалтики и Украине, на территориях которых готовят потенциальных подрывников и диверсантов.
«На территории этих стран готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные формирования из беглых с территории России и Беларуси, различных уголовников всех мастей, потому что нормальные люди не пойдут в эти структуры. Из них готовятся люди, готовые убивать, проводить диверсии, воевать на территории сопредельных стран для свержения неконституционным путем власти», — сказал Вольфович.
Глава Совбеза добавил, что руководство соседних с Беларусью стран поощряет подготовку таких боевых ячеек, однако белорусские спецслужбы отслеживают происходящее.
«Мы владеем информацией, где готовятся эти хоругви, в каком составе, кто в них входит, списки этих лиц у нас есть».
Белорусские спецслужбы, по словам Вольфовича, вырабатывают меры нейтрализации таких угроз, «а механизмы как раз заложены в концепции нацбезопасности, военной доктрине», добавил он.
Концепция национальной безопасности
Концепция национальной безопасности Беларуси обновлена более чем на 70%, рассказал Вольфович в эфире госТВ. По его словам, в документе подверглись переработке почти все главы, с учетом международной обстановки и новых возникающих угроз, изучен опыт многих стран ― и постсоветского пространства, и лидеров мировой политики — США, стран Европы, ФРГ, Англии, Великобритании, а также стратегического партнера — России.
«В ней (Концепции национальной безопасности — Sputnik) четко изложены современные тенденции изменения военно-политической обстановки, мир сегодня поменялся, геополитическая обстановка обострена до предела, и конечно мы делали упор на изучение этого».
На фоне разрушения однополярного мира и строительства многополярного обострилась и историческая борьба между западом и востоком. В частности, США и их союзники по НАТО пытаются оставаться лидерами, заявляя о расширении своих зон влияния, отметил Вольфович.
«Решать задачи сегодня стало модно развязыванием конфликтов и применением военной силы», ― отметил Вольфович, добавив, что Беларусь, как и прежде, выступает за мирное добрососедское отношение ко всем странам.