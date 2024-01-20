Депутаты от запрещенной в Молдове партии «Шор» обратились в Конституционный суд

«Подписали и передали в Конституционный суд Республики Молдова новый запрос с просьбой ускорить рассмотрение нашего обращения по поводу конституционности Закона № 280, которым был дополнен Кодекс о выборах и одновременно вновь введены ограничения на участие в выборах для широкого круга лиц. Безусловно, мы продолжим предпринять всяческие усилия и бороться за защиту основных прав граждан избираться и быть избранными, верховенства закона и демократии», — написала депутат Марина Таубер в соцсетях.
Запрет партии «Шор» в Молдове
Конституционный суд Молдовы 19 июня 2023 года принял решение признать партию «Шор» не соответствующей Основному закону страны. В состав КС, принявшего это решение, вошли Николае Рошка, Люба Шова и Домника Маноле. Судьи Сергей и Владимир Цуркан выразили особое мнение. Это первый в истории независимой Молдовы запрет политической партии после 1991 года, когда была запрещена Коммунистическая партия Молдовы.
В конце июля парламент принял законопроект, который предусматривает, что члены политических партий, признанных неконституционными, не смогут выставлять свои кандидатуры на выборах в Молдове в течение периода от трех до пяти лет.
Депутаты Марина Таубер, Вадим Фотеску, Петру Жардан, Регина Апостолова и Денис Уланов 26 сентября 2023 года подали в Конституционный суд обращение с просьбой о контроле конституционности статьи Кодекса о выборах, согласно которой запрещается сроком до пяти лет баллотироваться лицам, которые на день принятия КС решения о признании политической партии неконституционной занимали должность члена исполнительного органа политической партии, объявленной неконституционной, а также лицам, занимавшим выборные должности со стороны политической партии, признанной неконституционной.
Конституционный суд Молдовы на заседании 28 сентября постановил приостановить действие этой статьи до разрешения дела по существу.
На заседании 3 октября КС признал незаконными поправки в Кодекс о выборах, которые лишают права участвовать в выборах членов политических формирований, признанных неконституционными, в частности представителей запрещенной в стране партии «Шор». Однако с отдельным мнением по этому вопросу выступили судьи КС Николае Рошка и Люба Шова.