Депутаты от запрещенной в Молдове партии «Шор» обратились в Конституционный суд

«Подписали и передали в Конституционный суд Республики Молдова новый запрос с просьбой ускорить рассмотрение нашего обращения по поводу конституционности Закона № 280, которым был дополнен Кодекс о выборах и одновременно вновь введены ограничения на участие в выборах для широкого круга лиц. Безусловно, мы продолжим предпринять всяческие усилия и бороться за защиту основных прав граждан избираться и быть избранными, верховенства закона и демократии», — написала депутат Марина Таубер в соцсетях.