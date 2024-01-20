Вольфович: Концепция национальной безопасности обновлена более чем на 70%

«Мы продуктивно подошли к этой работе (над Концепцией национальной безопасности — прим. БЕЛТА) и задействовали более 30 государственных органов, представителей научных учреждений, организаций, экспертов. Была создана межведомственная рабочая группа, которая занималась разработкой положений Концепции национальной безопасности», — сказал Александр Вольфович.
Как отметил госсекретарь Совбеза, Концепция обновлена более чем на 70%, несмотря на то, что структура и базис остались прежними. «Практически все главы переработаны исходя из той военно-политической обстановки, которая сложилась в мире. Год назад ее довели до членов Совета безопасности, после чего они ее согласовали и утвердили. По большому счету, возражений не было», — добавил он.
Вместе с тем, подчеркнул Александр Вольфович, Президент Беларуси заявил, что этот документ должны увидеть граждане нашей страны. Было поручено организовать соответствующую работу в течение года, так как в соответствии с Конституцией Концепцию национальной безопасности необходимо будет вынести на Всебелорусское народное собрание: «В течение года мы провели более 70 дискуссионных площадок, задействовали научно-экспертный потенциал. Концепция обсуждалась в государственных органах, организациях, трудовых коллективах, учебных заведениях. Фактически мы затронули все категории граждан во всех регионах нашей страны».