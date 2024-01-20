Вольфович: Концепция национальной безопасности обновлена более чем на 70%

Как отметил госсекретарь Совбеза, Концепция обновлена более чем на 70%, несмотря на то, что структура и базис остались прежними. «Практически все главы переработаны исходя из той военно-политической обстановки, которая сложилась в мире. Год назад ее довели до членов Совета безопасности, после чего они ее согласовали и утвердили. По большому счету, возражений не было», — добавил он.