Нетаньяху заявил, что Израиль не отдаст контроль над территориями к западу от Иордана

В 1947 году Генассамблея ООН приняла один из ключевых документов палестино-израильского урегулирования — резолюцию о разделе Палестины. Она предусматривала создание на территории Палестины, находившейся до того момента под управлением Великобритании, двух независимых государств — арабского и еврейского, а также установила специальный международный статус для Иерусалима. Еврейское государство — Израиль — было провозглашено в мае 1948 года, полноценное арабское государство на палестинских территориях до сих пор так и не было создано.