СМИ: на протесты против АдГ в Германии вышли свыше 144 тысяч человек

По данным полиции, на которые ссылается издание, 35 тысяч человек собралось на демонстрации в Ганновере и столько же во Франкфурте, 20 тысяч в Карлсруэ, 16 тысяч в Галле, 12 тысяч в Касселе, 10 тысяч в Ульме, 5 тысяч в Кобленце, 5 тысяч во Фрайбурге, 6 тысяч в Эрфурте. Протестные акции также были в ряде менее крупных городов страны.