В конгрессе США призвали объяснить, в чем развязка конфликта на Украине

По словам спикера, Белый дом не передал Украине запрошенные ей системы вооружения. «Я встречался с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, когда он приезжал в последний раз… и он сказал, что они не получили оружие, которое просили», — сказал Джонсон. Третий с начала военных действий на Украине визит Зеленского в Вашингтон состоялся в декабре 2023 года.