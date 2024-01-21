КНДР высоко оценила роль России в поддержании стабильности в мире

«КНДР высоко оценила важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса мира, выразила надежду, что и впредь РФ будет дальше придерживаться независимой и самостоятельной политики и линии во всех направлениях и тем вносить огромный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности, установление равного и справедливого миропорядка», — говорится в заявлении, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).