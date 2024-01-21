Британия потратит более $500 млн на модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с 19 ноября 2023 года хуситы атаковали более 26 кораблей и гражданских судов в Красном море.