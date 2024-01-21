Подведены итоги социально-экономического развития ДФО в 2023 году

Как напомнил полпред в начале совещания, в 2013 году президентом Владимиром Путиным была создана система, в которой с дальневосточными субъектами работает отдельное министерство, а за их развитие отвечает вице-премьер. Такое взаимодействие позволяет эффективнее выстраивать взаимодействие регионов с центром, а также решать различные вопросы на федеральном уровне и с привлечением средств из государственного бюджета.