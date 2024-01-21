Подведены итоги социально-экономического развития ДФО в 2023 году

Главы регионов Дальнего Востока подвели итоги развития территорий в 2023 году. Доклады прозвучали в ходе выездного совещания с заместителем председателя правительства РФ, полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым.
Как напомнил полпред в начале совещания, в 2013 году президентом Владимиром Путиным была создана система, в которой с дальневосточными субъектами работает отдельное министерство, а за их развитие отвечает вице-премьер. Такое взаимодействие позволяет эффективнее выстраивать взаимодействие регионов с центром, а также решать различные вопросы на федеральном уровне и с привлечением средств из государственного бюджета.
Драйверами экономического развития Дальнего Востока стали создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и строительство предприятий. По состоянию на 2023 год, в ДФО было сформировано около 130 тысяч рабочих мест, а уровень притока инвестиций в три раза превысил общероссийский. За год было введено 220 объектов капитального строительства по нацпроектам и 74 объекта в рамках президентской единой субсидии.
Отдельное внимание было уделено развитию Хабаровского края, для которого наступивший 2024 год обещает стать годом рывка. В минувшем году регион вошёл в тройку лидеров ДФО по притоку инвестиций в основной капитал — 365 миллиардов рублей, а также по объёму ввода жилья — 517 тысяч квадратных метров. Собственные доходы бюджета выросли в три раза. Экономическое развитие позволило оживить потребительскую активность — рост оборота розничной торговли в 2023 году составил 5,5%.
В крае строятся Малмыжский ГОК, вторая очередь Амурского гидрометаллургического комбината, первая в России частная Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга. Также в текущем году стартует реализация одобренных президентом мастер-планов двух крупнейших городов края — Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
«Развитие Дальнего Востока стало общепризнанным фактом. Оно основано на людях, которые работают в Магаданской области и Якутии, на Сахалине и в Хабаровском крае, в Приморье и Еврейской автономной области. Проводится специальная военная операция. Мы должны работать так, чтобы была экономическая основа победы. Армия должна опираться на сильную страну», — подытожил Юрий Трутнев.