В США раскрыли причины начала операции против хуситов в Красном море

Журналисты сообщают, что идеология в этой ситуации стала для Вашингтона главной движущей силой, в отличие от экономической или других составляющих. По данным представителей администрации, действующий хозяин Белого дома Джо Байден воспринимает США в операции против хуситов в качестве «незаменимой нации, которая может объединить другие страны».
Собеседники газеты также сравнили кампанию в Красном море с предоставлением помощи киевскому режиму, которому американцы «подарили» уже миллиарды долларов.
В то же время опрошенные журналистами чиновники не думают, что боевые действия в этом регионе продлятся длительное время. По их словам, Вашингтон не ставит перед собой цели полностью уничтожить хуситов или вторгнуться в Йемен.
«Наша цель — ослабить их возможность в будущем осуществлять подобные атаки, она подразумевает удары по инфраструктуре, которая делает эти атаки возможными, а также по их силам более высокого уровня», — заявил собеседник издания.
В пятницу, 19 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США вновь атаковали позиции йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». По его словам, Вашингтон четвёртый раз за последнюю неделю успел принять упреждающие меры.