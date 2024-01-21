Беларусь готовится к Единому дню голосования

23 января пройдет заседание Центральной избирательной комиссии, на котором рассмотрят в, том числе, организацию выборов членов Совета Республики и делегатов ВНС. А спустя неделю, 30 января, окончательно завершится регистрация кандидатов в депутаты.
Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной избирательной комиссии: «И наши граждане уже узнают их фамилии, будут возможности познакомиться с их предвыборными программами. Планируется выступление на телевидении депутатов Палаты представителей, представляется право кандидатов в депутаты опубликовать свои программы в средствах массовой информации».
Далее — всеобъемлющая агитационная кампания. Она стартует 31 января и продлится по 24 февраля.