Беларусь готовится к Единому дню голосования

Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной избирательной комиссии: «И наши граждане уже узнают их фамилии, будут возможности познакомиться с их предвыборными программами. Планируется выступление на телевидении депутатов Палаты представителей, представляется право кандидатов в депутаты опубликовать свои программы в средствах массовой информации».