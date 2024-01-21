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Беларусь готовится к Единому дню голосования

Чуть больше месяца до важной даты: Беларусь готовится к Единому дню голосования.
Источник: ОНТ

23 января пройдет заседание Центральной избирательной комиссии, на котором рассмотрят в, том числе, организацию выборов членов Совета Республики и делегатов ВНС. А спустя неделю, 30 января, окончательно завершится регистрация кандидатов в депутаты.

Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной избирательной комиссии: «И наши граждане уже узнают их фамилии, будут возможности познакомиться с их предвыборными программами. Планируется выступление на телевидении депутатов Палаты представителей, представляется право кандидатов в депутаты опубликовать свои программы в средствах массовой информации».

Далее — всеобъемлющая агитационная кампания. Она стартует 31 января и продлится по 24 февраля.