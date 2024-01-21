Киев обвинил Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак во вторник сообщал, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта. Позднее украинская погранслужба сообщала, что все КПП с Украиной разблокированы.
«Все пункты пропуска работают, но, к сожалению, не в том режиме, который у нас задекларирован в меморандуме. Например, пункт “Дорохуск” должен принимать в обоих направлениях по 600 машин в сутки, была договоренность о 680, в сутки чуть больше 500 машин приняли. Если говорить о “Раве-Русской”, то она приняла где-то 150 машин на экспорт, хотя возможность — 300, а “Краковец” — где-то 200, хотя возможность — 500. То есть это недостаточно», — сказал Балин в эфире телеканала «Рада».
По словам Балина, схожая ситуация была на пунктах пропуска в течение трех месяцев перед забастовкой польских перевозчиков. Эти пункты принимали 50−60% от пропускной способности, заявил он. «Надеемся, что польские пограничники просто не вошли в ритм еще. Но если ситуация не изменится, будем информировать компетентные органы», — подчеркнул Балин.
В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.