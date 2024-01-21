Киев обвинил Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады

«Все пункты пропуска работают, но, к сожалению, не в том режиме, который у нас задекларирован в меморандуме. Например, пункт “Дорохуск” должен принимать в обоих направлениях по 600 машин в сутки, была договоренность о 680, в сутки чуть больше 500 машин приняли. Если говорить о “Раве-Русской”, то она приняла где-то 150 машин на экспорт, хотя возможность — 300, а “Краковец” — где-то 200, хотя возможность — 500. То есть это недостаточно», — сказал Балин в эфире телеканала «Рада».