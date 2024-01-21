МИД: учения НАТО означают возвращение к схемам холодной войны

В последнее время в странах НАТО все чаще звучат заявления о возможном прямом столкновении с Россией. В начале декабря 2023 г. президент США Джо Байден заявил, что Москва «не остановится» в случае победы в украинском конфликте. По его словам, при таком сценарии РФ может пойти «на другие страны НАТО». Если это случится, то «американские войска будут сражаться с российскими войсками», отметил Байден.