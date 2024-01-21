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МИД: учения НАТО означают возвращение к схемам холодной войны

Масштаб учений Steadfast Defender-2024, которые НАТО проведет в Европе, знаменует возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в комментарии «РИА Новости».
МИД
Источник: РИА "Новости"

«Проведение учений такого масштаба — 90 000 личного состава и с участием 31 страны — знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией», — рассказал он.

Любые мероприятия подобного масштаба, по оценке Грушко, существенно увеличивают риск «военных инцидентов», что еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Россию при этом такими демонстрациями запугать не получится, добавил он.

Учения станут, по словам дипломата, также одним из элементов гибридной войны, развязанной Западом против России. Грушко также обратил внимание на «искусственно разогреваемую обстановку военного психоза», в которой проходит подготовка учений. Заявлениями о возможной войне с Россией представители НАТО пытаются запугать своих граждан и оправдать полностью провалившуюся политику поддержки Киева, считает он.

Учениях НАТО Steadfast Defender — 2024 («Стойкий защитник») начнутся на неделе 22—28 января, сообщал верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. В них будут участвовать 90 000 военнослужащих стран альянса и Швеции, что сделает учения крупнейшими за последние десятилетия, отмечал он. При этом в сентябре 2023 г. руководитель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявлял о гораздо меньшем количестве участников — 40 000 человек. По его словам, мероприятия пройдут в Германии, Польше и странах Балтии.

В последнее время в странах НАТО все чаще звучат заявления о возможном прямом столкновении с Россией. В начале декабря 2023 г. президент США Джо Байден заявил, что Москва «не остановится» в случае победы в украинском конфликте. По его словам, при таком сценарии РФ может пойти «на другие страны НАТО». Если это случится, то «американские войска будут сражаться с российскими войсками», отметил Байден.

В середине января газета Bild сообщила о якобы разработанном в ФРГ плане возможного военного столкновения между странами альянса и Россией летом 2025 г. Издание со ссылкой на «секретный документ» утверждает, что возможная эскалация произойдет уже в феврале. Наиболее вероятным местом возможного столкновения издание называет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

дипломатия
НАТО
учения