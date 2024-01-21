МИД: учения НАТО означают возвращение к схемам холодной войны

«Проведение учений такого масштаба — 90 000 личного состава и с участием 31 страны — знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией», — рассказал он.
Учения станут, по словам дипломата, также одним из элементов гибридной войны, развязанной Западом против России. Грушко также обратил внимание на «искусственно разогреваемую обстановку военного психоза», в которой проходит подготовка учений. Заявлениями о возможной войне с Россией представители НАТО пытаются запугать своих граждан и оправдать полностью провалившуюся политику поддержки Киева, считает он.
Учениях НАТО Steadfast Defender — 2024 («Стойкий защитник») начнутся на неделе
В последнее время в странах НАТО все чаще звучат заявления о возможном прямом столкновении с Россией. В начале декабря 2023 г. президент США Джо Байден заявил, что Москва «не остановится» в случае победы в украинском конфликте. По его словам, при таком сценарии РФ может пойти «на другие страны НАТО». Если это случится, то «американские войска будут сражаться с российскими войсками», отметил Байден.
В середине января газета Bild сообщила о якобы разработанном в ФРГ плане возможного военного столкновения между странами альянса и Россией летом 2025 г. Издание со ссылкой на «секретный документ» утверждает, что возможная эскалация произойдет уже в феврале. Наиболее вероятным местом возможного столкновения издание называет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.