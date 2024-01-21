В Кишиневе пройдет неделя памяти жертв Холокоста

Международным днем памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами — еще более 90 государств.