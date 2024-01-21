В Кишиневе пройдет неделя памяти жертв Холокоста

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. В Кишиневе с 22 по 31 января пройдет неделя памяти жертв Холокоста, сообщает примэрия столицы.
Проведение памятных мероприятий призвано способствовать продвижению межэтнической толерантности, межкультурного диалога и борьбы с расизмом, антисемитизмом и другими формами нетерпимости.
В понедельник, 22 января, в учебных классах столичных лицеев будет проведена минута молчания в память о жертвах трагедии. В учебных заведениях, библиотеках, культурных центрах и музеях Кишинева пройдут мероприятия, призванные увековечить память жертв Холокоста.
В список запланированных мероприятий входят тематические выставки и конференции, круглые столы, показы документальных фильмов и их обсуждение, презентации эссе, книг, информационные сессии ти экскурсии. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на странице примэрии Кишинева.
Международным днем памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами — еще более 90 государств.