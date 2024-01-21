Воронежский губернатор и замминистра обороны РФ вручили награды волонтерам за помощь бойцам СВО

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вместе с заместителем министра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковником Виктором Горемыкиным встретился с воронежскими волонтерами и поблагодарили их за поддержку военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. С начала СВО добровольцы и общественные организации направили более 60 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале в воскресенье, 21 января.
— Помощь наших волонтеров военным заметна и на федеральном уровне. Спасибо им за образец гражданского служения и общественной консолидации, которая сейчас очень нужна. Поблагодарил руководство Министерства обороны РФ за сотрудничество в вопросах поддержки бойцов СВО и их семей, — подчеркнул Александр Гусев.
Губернатор отметил, что правительство региона с первого дня проведения спецоперации активно включилось в поддержку воинских формирований и семей военнослужащих.
— У нас нет лимитов, мы будем делать все, о чем нас попросят, и проявляем инициативу сами. Безусловно, эта работа непрерывно совершенствуется. Постоянно анализируем, какие ещё меры нужно принять — и комплексно, и адресно.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что заместитель министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин провел личный прием с военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале в Воронеже, членами их семей, а также наградил государственными и ведомственными наградами участников специальной военной операции.