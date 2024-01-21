WSJ сообщила, что ЦАХАЛ уничтожил лишь треть сил ХАМАС

Американская оценка потерь группировки также показала, что у ХАМАС все еще достаточно боеприпасов, чтобы продолжать наносить удары по Израилю и по израильским силам в секторе Газа в течение нескольких месяцев, и что движение пытается восстановить свои полицейские силы в некоторых частях города Газа.