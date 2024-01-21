Минздрав изменил требования к врачам-косметологам и фармацевтам

Документ был опубликован на Национальном правовом портале 18 января и вступает в силу с 2 февраля 2024 года.
В целом документ в различной степени меняет требования к работникам медицинской и фармацевтической сфер, в том числе руководителям — например, к руководителям университетских клиник, главврачам санаториев
Вот три самых важных новшества.
В документе появились требования к должности врача-косметолога. Для нее будет нужен документ о переподготовке по специальности переподготовки «Косметология» и (или) документ о прохождении профессиональной подготовки врачей-специалистов (клинической ординатуры) по соответствующей специальности. Кроме того, занять должность врача-косметолога можно будет после стажа работы в должности врача-дерматовенеролога не менее пяти лет.
Еще одна норма касается возможности студентов профильных вузов подработки в аптеках. Сейчас после третьего курса студенты медицинских или фармацевтических госвузов могут работать на должностях медицинских и фармацевтических работников, которые требуют среднего специального образования.
С 2 февраля такая норма будет распространяться только на студентов-медиков, а вот студентам-фармацевтам разрешат занимать должности, требующие среднего специального образования, только после четвертого курса.
Наконец, постановление Минздрава допускает, что врачи общей практики могут без дополнительной подготовки и (или) переподготовки работать терапевтами приемных отделений больниц, в том числе на условиях совместительства.