Минздрав изменил требования к врачам-косметологам и фармацевтам

В документе появились требования к должности врача-косметолога. Для нее будет нужен документ о переподготовке по специальности переподготовки «Косметология» и (или) документ о прохождении профессиональной подготовки врачей-специалистов (клинической ординатуры) по соответствующей специальности. Кроме того, занять должность врача-косметолога можно будет после стажа работы в должности врача-дерматовенеролога не менее пяти лет.