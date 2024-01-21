Общая сумма предоставленных в ноябре 2023 года компенсаций превысила 21 миллион евро

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Общий объем предоставленных властями Молдовы населению в ноябре компенсаций составил более 439 млн леев (около 21,9 млн евро), сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Ноябрь стал первым месяцем нового отопительного сезона, с которого правительство начало выплаты компенсаций и присвоение потребителям категорий уязвимости. Так, 14,60% получателей отнесены к категории крайней уязвимости, 33,88% — очень высокой, 32,35% — высокой, 10,71% — средней, 6,30% — низкой и 0,40% — без уязвимости.
В ноябре 2023 года финансовой поддержкой правительства воспользовались около 720 тысяч домохозяйств. В ноябре 438 572 домохозяйства получили компенсацию за газ, 143 781 — за тепловую энергию, 6082 — за электроэнергию.
С 26 ноября по 25 декабря 2023 года на платформе compensatii.gov.md зарегистрировались 41 732 новых домохозяйства. Всего с начала отопительного сезона 2023−2024 годов на данной платформе зарегистрировались 781 298 бытовых потребителей, уточнили в Министерстве труда и соцзащиты.
В ноябре денежную выплату в размере 800 леев получили 258 879 домохозяйств. С 12 января эта категория граждан может получать выплату в почтовых отделениях или на банковскую карту. В декабре 2023 года право на получение денежной выплаты имели 274 899 домохозяйств, что на 16 000 больше, чем в ноябре. Сумма финансирования за декабрь составила 219,9 миллиона леев.