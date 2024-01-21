Общая сумма предоставленных в ноябре 2023 года компенсаций превысила 21 миллион евро

В ноябре денежную выплату в размере 800 леев получили 258 879 домохозяйств. С 12 января эта категория граждан может получать выплату в почтовых отделениях или на банковскую карту. В декабре 2023 года право на получение денежной выплаты имели 274 899 домохозяйств, что на 16 000 больше, чем в ноябре. Сумма финансирования за декабрь составила 219,9 миллиона леев.