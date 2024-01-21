В МИД оценили позицию Германии по защите Израиля

По мнению дипломата, немецкие власти оказали Израилю медвежью услугу. Она отметила, что в соответствующем правительственном заявлении Берлин ссылается на «учет истории Германии и преступление против человечности в виде Холокоста», тем самым заявляя себя в качестве «эксперта» в вопросах массового уничтожения людей.