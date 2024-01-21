Глава украинской разведки назвал 2024 год тяжелым для страны

«Говорить, что все хорошо, — это неправда», — приводит слова Буданова издание.
Обозреватели также отметили, что, несмотря на то что глава ГУР осознает, что государство неминуемо столкнется со сложностями в текущем году, четких прогнозов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) он не дает.
В январе Буданов пригрозил НАТО конфронтацией с Россией, которая ждет альянс в случае прекращения помощи Киеву.
Ранее главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за предложение вновь выделить 50 миллиардов евро в качестве помощи Украине.