«Есть проблема». СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Швейцарии

Но, как отмечает обозреватель, в Давосе во время кулуарных переговоров глава киевского правительства еще больше усугубил ситуацию для своей страны, в очередной раз заявив, что не будет вести переговоры с Москвой, что, в свою очередь, лишило Украину дополнительных средств, а сам Зеленский «вернулся с пустыми руками».