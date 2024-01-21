«Есть проблема». СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Швейцарии

«Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала», — говорится в материале.
По словам журналиста, финансисты с Уолл-стрит проявили интерес к вложению своих денег в Украину, и готовы это сделать только в случае прекращения боевых действий.
Но, как отмечает обозреватель, в Давосе во время кулуарных переговоров глава киевского правительства еще больше усугубил ситуацию для своей страны, в очередной раз заявив, что не будет вести переговоры с Москвой, что, в свою очередь, лишило Украину дополнительных средств, а сам Зеленский «вернулся с пустыми руками».
Украинский лидер принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он выступил с речью перед участниками мероприятия и провел встречи с госскретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
На Западе ранее обращали внимание на неподобающее поведение Зеленского. В июле 2023 года он нахамил экс-министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, когда тот сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский же в свою очередь заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.