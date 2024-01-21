Первый замглавы МИД Узбекистана встретился с министрами ряда стран

Аълоев встретился с министром иностранных дел Анголы Тете Антонио, государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурайхи, государственным министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифой аль-Мараром и заместителем министра иностранных дел Индии Санджаем Вермой.