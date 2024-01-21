Первый замглавы МИД Узбекистана встретился с министрами ряда стран

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев провел в Уганде ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба МИД республики.
Встречи прошли на полях 19-го Саммита Движения Неприсоединения в Кампале.
Аълоев встретился с министром иностранных дел Анголы Тете Антонио, государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурайхи, государственным министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифой аль-Мараром и заместителем министра иностранных дел Индии Санджаем Вермой.
По данным ведомства, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана с каждой из стран, в частности, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализацию совместных проектов.