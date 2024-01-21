По разные берега. Министерство молодежной политики и спорта разделили на два ведомства

Отметим, что сфера спорта в Узбекистане одна из тех, что претерпела наибольшие структурные изменения. Министерство молодежной политики и спорта было создано в декабре 2022 года. При этом с февраля этого же года спорт развивался в системе Министерства развития спорта, а до этого в рамках Министерства туризма и спорта, образованного в 2021 году.