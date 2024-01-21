По разные берега. Министерство молодежной политики и спорта разделили на два ведомства

Согласно документу от 20 января на базе прежнего ведомства создается Министерство спорта, Агентство по делам молодежи переходит в подчинение Кабинета министров. Спортивное ведомство разместится на улице Абдуллы Кадыри, 2, молодежное — на улице Алишера Навои, 11.
Отметим, что сфера спорта в Узбекистане одна из тех, что претерпела наибольшие структурные изменения. Министерство молодежной политики и спорта было создано в декабре 2022 года. При этом с февраля этого же года спорт развивался в системе Министерства развития спорта, а до этого в рамках Министерства туризма и спорта, образованного в 2021 году.
Блогер Хушнудбек Худайбердиев посчитал, что с 2017 года спорт футболился в разные ведомства шесть раз.
«Только за последние семь лет спортивное руководство менялось шесть раз (!). Спорт управлялся комитетом, министерством, его объединяли, разъединяли, снова объединяли и снова разъединяли… Кто знает, возможно, и это не в последний раз», — написал он у себя в блоге.