МИД России назвал ракетный удар ВСУ по Донецку терактом

ВСУ нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня утром 21 января, напомнили в ведомстве. Под обстрел попали рынок и магазины в квартале «Текстильщик» Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.

Всего было совершено шесть артналетов «прицельно по местам скопления людей», обстрел велся из Авдеевки с применением поставляемых Западом вооружений, добавили в ведомстве. По информации ведомства, Следственный комитет России начал расследование преступления.

«Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта. Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям», — заявили в МИД РФ.