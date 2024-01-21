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МИД России назвал ракетный удар ВСУ по Донецку терактом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили варварский террористический акт против мирного населения России при поддержке США, ударив по Кировскому району в Донецке. Такое заявление в связи с атакой украинских военных опубликовано на сайте российского МИДа.
МИД
Источник: Reuters

«Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению», — говорится в сообщении.

ВСУ нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня утром 21 января, напомнили в ведомстве. Под обстрел попали рынок и магазины в квартале «Текстильщик» Кировского района. В результате погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.

Всего было совершено шесть артналетов «прицельно по местам скопления людей», обстрел велся из Авдеевки с применением поставляемых Западом вооружений, добавили в ведомстве. По информации ведомства, Следственный комитет России начал расследование преступления.

«Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта. Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям», — заявили в МИД РФ.

В постпредстве России сообщили, что удар ВСУ по Донецку будет обсуждаться на заседании Совета безопасности ООН 22 января.

дипломатия