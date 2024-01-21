Премьер Венгрии Орбан заявил о фрустрации Европы на фоне развития Азии

По мнению премьера Венгрии, европейские политики «откровенно недооценили» экономический потенциал азиатских государств и теперь «пожинают плоды» этого. Он отметил, что всегда выступал за сотрудничество со странами Азии и считает его очень полезным для Европы. «Число стран в Европе, которые предпочитают сотрудничество и выступают за взаимосвязанность, растет, и в наших дебатах внутри Европы я очень надеюсь, что Венгрия окажет положительное влияние и что мы сможем продвинуть европейскую экономическую политику в направлении возможности взаимосвязанности», — подчеркнул Виктор Орбан.