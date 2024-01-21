Премьер Венгрии Орбан заявил о фрустрации Европы на фоне развития Азии

«В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: ваш мир — Азия — неумолимо растет, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определенную фрустрацию», — заявил Орбан, выступая на вьетнамском бизнес-форуме.
По мнению премьера Венгрии, европейские политики «откровенно недооценили» экономический потенциал азиатских государств и теперь «пожинают плоды» этого. Он отметил, что всегда выступал за сотрудничество со странами Азии и считает его очень полезным для Европы. «Число стран в Европе, которые предпочитают сотрудничество и выступают за взаимосвязанность, растет, и в наших дебатах внутри Европы я очень надеюсь, что Венгрия окажет положительное влияние и что мы сможем продвинуть европейскую экономическую политику в направлении возможности взаимосвязанности», — подчеркнул Виктор Орбан.
Премьер Венгрии регулярно посещает различные политические и экономические форумы, проходящие в азиатских государствах. В частности, в октябре 2023 года он был одним из гостей форума «Один пояс — один путь» в Пекине. В ходе выступления на этом мероприятии он заявлял, что «Запад утратил конкурентные преимущества, экономика Востока значительно укрепилась, и в этой ситуации Европе следует идти не на разрыв, а, наоборот, на расширение связей со странами Азии, в первую очередь с Китаем».
Александр Кислов